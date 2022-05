Meteo Roma del 06-05-2022 ore 19:15

meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata domani al nord deboli piogge al mattino con molte nubi su tutti i settori al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni intensi su Piemonte Friuli più asciutto su Emilia Romagna e Liguria in serata ancora piogge sul Piemonte Lombardia Trentino Triveneto variabilità asciutto altrove al centro al mattino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità su Toscana Lazio Abruzzo variabilità asciutto sulle restanti zone in serata filomeni solo sull’abruzzo migliore altro col numero di tel regolare al sud maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori molte nubi sulle Isole maggiori al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse a carattere temporalesco su campagna in serata tempo e miglioramento specie sulle regioni peninsulari Sardegna ancora qualche pioggia su Calabria Sicilia con Cieli coperti temperature minime stabilì un calo massime in rialzo al nord idee regalo al centro-sud letempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

