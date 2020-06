Meteo Roma del 06-06-2020 ore 19:15

meteo ritrovati per il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani a nord maltempo diffuso su tutte le regioni eccetto in Emilia Romagna temporali e pioggia al mattino o al pomeriggio precipitazioni in ulteriore intensificazione ovunque e possibili nubifragi strada ancora forte maltempo con piogge diffuse intense su tutte le regioni al centro al mattino cieli poco nuvolosi o regolarmente nuvolosi su tutte le regioni tempo stabile al pomeriggio fino a lì sui settori interni e sulla Toscana variabilità asciutta altrove in serata precipitazioni sparse su tutte le regioni eccetto sulla Costa Adriatica al sud e sulle isole al mattino cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto al pomeriggio peggiora sulla Sardegna con e deboli piogge nel sud della Regione ampie schiarite altrove in serataazioni sparse sulla Sardegna cieli regolarmente nuvolosi altrove ma senza fenomeni temperature minime in aumento e massime in calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa