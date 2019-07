Meteo Roma del 06-07-2019 ore 06:10

meteo per ritrovati in ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord instabilità pomeridiana con acquazzoni temporali a partire dalle Alpi in serata e nottata e fenomeni potranno raggiungere anche le pianure localmente le coste con precipitazioni a tratti intense specie sui settori orientali centro tempo stabile generalmente soleggiato sulle regioni al mattino mentre al pomeriggio la nuvolosità attese non metto specie sulle zone interne ma senza fenomeni Ampi spazi di sereno anche in serata in nottata sia su chi su quel Adriatico al Sud è possibile acquazzoni temporali pomeridiani con i fenomeni che si concentreranno soprattutto tra Campania Basilicata e Calabria prima di esaurirsi in serata tempo asciutto sulle altre con Ampi spazi di sereno e qualche nube bassa temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa