Meteo Roma del 06-07-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al tempo stabile al mattino con qualche addensamento tra Piemonte Valle d’Aosta al pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali altrove non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con fenomeni in esaurimento nei medesimi settori al centro Ampi spazi di sereno sia al mattino che nel corso del pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile senza alcuna variazione dello stato del cielo sereno anche nel corso delle ore assurde giornata del tutto soleggiata al mattino cieli sereni con isolati addensamenti tra Basilicata e Calabria al pomeriggio ancora tutto Sole sia sui settori peninsulari che sulle Isole maggiori in serata non si ravvisa variazioni di rilievo come velocità del tutto Assente al sud temperature minime in lieve calo al centro-sud in rialzo al massimo in generale rialzo sullo stivale le previsioni del tempo sono a cura del centro meteometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa