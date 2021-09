meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata con tempo nel complesso stabile dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio locali piogge acquazzoni possibile sulle Alpi centro-occidentali nessuna variazione serata conobbi parte alternate ad ampie schiarite al centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare solo qualche isolato fenomeno pomeridiano possibile sull’Appennino c’entra essere o poco nuvoloso anche in serata al suo numero sitter Egola re con locali piogge su Puglia Calabria e Sicilia ancora instabilità al pomeriggio sui settori peninsulari Sicilia con piogge e temporali sparsi Maggio schiarite sulla Sardegna precipitazioni in graduale esaurimento tra la sera e la notte temperature minime in rialzo al Nord in calo al centro-sud massime stabilimento Salvo Una lieve flessione all’estremo Sudprevisioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa