Meteo Roma del 06-11-2021 ore 06:10

meteo pene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord stabile al mattino con nuvolosità irregolare qualche pioggia sul Liguria maggiori aperture sull’arco Alpino al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni sui medesimi settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche pioggia fra Liguria e Triveneto al centro cieli molto nuvolosi con piogge sulle coste di Toscana e Lazio al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali con piogge in tempi sulle medesime zone in serata sono attesi isolate piogge sulle coste della Toscana variabilità asciutta altroveal sud Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con qualche pioggia tra Sardegna e coste della campagna al pomeriggio nuvolosità in aumento su Calabria e Sicilia altrove non sono previste particolari variazioni in se si rinnovano condizioni di tempo uggioso con qualche pioggia tra isole maggiori e coste campane temperature minime stazionarie massime in generale aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del Centro Italiano meteo

