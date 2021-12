Meteo Roma del 06-12-2021 ore 06:10

meteo e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino precipitazioni a nord-est con neve fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio in serata residui fenomeni sul Triveneto con neve ancora a quote collinari ancora sotto il sole ma con nuvolosità in aumento al centro al mattino molto nuvolosità in transito ma con piogge solo sul Lazio zona interna e dell’Abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata pioggia intensa e temporali in arrivo sulle regioni tirreniche variabilità assoluta altrove neve in Appennino fine 1500 metri a sud tempo instabile al mattino con piogge sparse temporali tutto sui settori meridionali di Puglia e Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio che nomini in estensione è quasi tutti i settori più intensi su quelli tirrenici in serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse temporali su tutte leneve in Sardegna sopra i 1000 metri temperature minime General aumento massime in calo sulle Isole maggiori stazionarie sulle regioni peninsulari le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa