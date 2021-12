Meteo Roma del 06-12-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilita prevalente al mattino con nuvolosità alternata a schiarite sui settori settentrionali al pomeriggio a te di Ampi spazi di sereno sulle regioni del nord-est cieli poco nuvolosi sul Piemonte Liguria e settori occidentali della Lombardia in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento peggiora nelle ore notturne con neve a bassa quota Al centro c’è regolarmente nuvolosi al mattino ma senza precipitazioni associate al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori eccetto qualche addensamento sulla Toscana in serata atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali peggioramento attesa nelle ore notturne con qualche pioggia sulla Toscana al sud Al mattino isolati piovaschi su Calabria Sicilia e Sardegna variabilità asciutta altrove al pomeriggio a tesi residui fenomeni sulla Sicilia sullaneve in Appennino a quote di media montagna nessuna variazione altrove migliore in serata congeli per lo più sereni nuvolosità irregolare sulla Sardegna temperature minime in generale diminuzione massime lievemente c’è una lieve pressione sulle regioni Nord Est le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

