Meteo Roma del 07-03-2019 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord c’è lì regolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali ma con tempo di permanenza stabile eccetto su Friuli con possibili piogge al mattino e durante il pomeriggio anche sul Veneto e Trentino Alto Adige neve sulle Alpi a quote medio-alte al centro cieli regolarmente nuvolosi o nuvolosi al centro Italia con possibili deboli piogge più vicini Toscana al mattino e durante il pomeriggio anche sulle restanti regioni nuvoloso ma stabile in serata e nottata a sud nomi regolari in transito specie in Sardegna dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini tempo asciutto invece sulle restanti regioni peninsulari in Sicilia le temperature sono in calo sia anche in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa