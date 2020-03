Meteo Roma del 07-03-2020 ore 06:10

meteo studio Roberta Frascarelli oggi al nord residua instabilità sull’emilia-romagna con neve in Appennino oltre gli 800-1000 metri piogge sui settori costieri bel tempo altrove con tratti più contatti al primo mattino solo in serata cieli sereni ovunque al centro molte nubi sulle regioni adriatiche nevicate sull’Appennino oltre 1000-1200 metri in calo verso gli 800 900 nella nottata più asciutto sui settori tirrenici salgo locali o deboli piogge al sud e sulle Isole condizioni di maltempo diffuso con pioggia a tratti intense su Puglia Basilicata Campania e Calabria Tirreno Maggiore variabilità sulle Isole maggiori con possibili acquazzoni alternati a pause più assurde temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione massime in rialzo al nord previsioni a cura del centroitaliano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa