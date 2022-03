Meteo Roma del 07-03-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità con precipitazioni sulle Alpi occidentali nelle oltre 300 metri sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino isolati fenomeni in Abruzzo con neve a quote collinari asciutto altrove con Ampi spazi di sereno tra Toscana Umbria e Lazio al pomeriggio tempo asciutto ovunque con nuvolosità tra Marco Russo e basso Lazio soleggiato altrove in serata giocare i fenomeni in Appennino con neve fino a 200 300 metri al sud Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi nelle oltre 500 900 m asciutto in Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con forte maltempo sugli stessi settori in serata ancora precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari con neve oltre i 600 mm più asciutto sulle Isole maggiori temperature mediecalo sulle regioni peninsulari o innevamento sulle Isole maggiori massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

