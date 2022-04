Meteo Roma del 07-04-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata oggi al nord al mattino tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Ampi spazi di sereno al nord-est a pomeriggio nuvolosità in aumento specie lungo l’Arco Alpino dove avremo nevicate oltre 1700 1800 metri in serata residui fenomeni sulle Alpi variabilità asciutta altrove al centro al mattino tempo stabile con qualche nube sul versante tirrenico e sereno altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con associate piogge intense diffuse e oltre 1400 1600 metri in serata ancora tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse neve in Appennino oltre 1500 1600 metri al sud Al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse sulla legna sereno o poco nuvoloso al trova il pomeriggio pioggia in arrivo anche tra Molise e Campania tempo perlopiù invariata altrove in serata piogge sparse su Sardegna Sicilia occidentale i settori tirrenici variabilità asciutta altrovePavimental nord e sulle Isole maggiori stabili al centro-sud massime stabili o in calo al centro nord in Sardegna in aumento al sud e Sicilia le previsioni del tempo su a cura del centro meteo italiano meteo

