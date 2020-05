Meteo Roma del 07-05-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi a cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino al centro bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine Chi è il pomeriggio o in serata con poche nubi sulle rilievi e ampio schiarito comunque a sud e sulle Isole clima sostanzialmente stabile asciutto sia sulle aree peninsulari che su quelle riguardanti le isole maggiori addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni temperature stazionarie o in leggero aumento previsioni cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa