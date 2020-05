Meteo Roma del 07-05-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord giornata di tempo stabile con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi per il transito di nubi medio alte precipitazioni assenti al centro tempo stabile a tutto con poche nubi in transito al pomeriggio fenomeni assenti al sud e sulle Isole bel tempo e sole prevalente sia sulle aree peninsulari che sulle Isole maggiori fini dalle ore mattutine sole prevalente anche al pomeriggio in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque temperature in aumento su tutte le regioni previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

