Meteo Roma del 07-06-2019 ore 19:15

meteo trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per un nuovo aggiornamento meteo domani al nord tempo stabile con qualche nube sparsa addensamenti a tratti contatti al mattino sui settori occidentali Maggiori schiarite invece del pomeriggio soprattutto su coste e pianure parzialmente nuvolosi nottata al centro nubi sparse soprattutto su quelle tirreniche ma senza fenomeni di rilievo addensamenti più contatti al pomeriggio stai c’è sugli appennini mentre in serata in nottata è già vi rimarranno favolosi su tutti i settori al sud tempo stabile e soleggiato nelle ore di ordine Salvo qualche addensamento contatto sulla Sardegna ma senza fenomeni sereni o poco nuvolosi invece in serata in nottata su tutte le regioni con tempo sempre frutto temperature in sensibile aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italianopunto centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa