Meteo Roma del 07-08-2019 ore 19:15

meteo per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord giornata all’insegna del maltempo piogge e temporali in arrivo Specialmente al pomeriggio su Alpi Prealpi altre pianure di Piemonte Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia tempo stabile sono in Romagna esaurimento dei fenomeni nottata al centro giornata stabile ma non sempre soleggiata non vi alte e stratificate in transito Special pomeriggio tutto Scanu Lazio soleggiato invece lungo le coste adriatiche alle Sud sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio non si segnalano precipitazioni di rilievo cieli sereni o poco nuvolosi in serata è stato in Sardegna con Moby più consistenti ma innocue temperature non vinto sia nei valori minimi che quelli massimi al Centro Sud in calo al nord previsioni a cura del centro meteo italianowww.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa