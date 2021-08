Meteo Roma del 07-08-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia aggiornata del tutto instabile al mattino pioggia e specie a ridosso dei settori Alpini Serena su Pianura Padana ed emilia-romagna al pomeriggio temporali in estensione fin sulle coste tempo asciutto sui medesimi settori fino in esaurimento tra serata in nottata ancora a ridosso dei rilievi al centro giornata di tempo stabile È soleggiato Sole pieno al mattino e pomeriggio su tutti i settori non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità al sud e sulle Isole cieli sereni insieme al mattino che al pomeriggio sia sui settori peninsulari che sulle Isole maggiori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto Si segnala il transito di qualche velatura sulla Sardegna temperature minime e massime generalmente stazionarie o in aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa