Meteo Roma del 07-11-2019 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione appuntamento con il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord locali precipitazioni fin dal mattino iniziare da Liguria Friuli prima di un marcato peggioramento a partire dai settori occidentali al pomeriggio maltempo diffuso nelle ore serali acquazzoni temporali e neve sulle Alpi In che anno fino a 1100 1200 metri al centro tempo stabile generalmente È soleggiato nelle ore diurne equazione sull’alta Toscana al pomeriggio peggiora in serata in nottata fenomeni anche intensi sul versante tirrenico piaciuto tu Marche e Abruzzo masuda giornata all’insegna della variabilità con locali acquazzoni nelle ore diurne su Salento Basilicata Calabria e Sicilia ma in rapido esaurimento tempo instabile invece sulla Sardegna prende al mattino maltempo intenso a partire dalla seratale minime in diminuzione massime stazionarie o in lieve calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa