Meteo Roma del 07-11-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia forte maltempo specialmente sulle regioni orientali con piogge temporali e neve in montagna tempo è miglioramento tra il tardo pomeriggio la serata sul Piemonte e sulla Val d’Aosta e sulla Liguria di Ponente neve sulle Alpi oltre 1000 metri in Appennino oltre 1400 metri Alla Centro Italia maltempo in arrivo pioggia e temporali fin dal mattino su Toscanella fenomeni in estensione al pomeriggio anche su Umbria e Marche piaciuto solo sulle coste abruzzesi neve sull’Appennino oltre 1500 metri di quota al Sud Italia giornata prevalentemente stabile e certo che in Sardegna in campagna dove si prevedono piogge e temporali fin dal mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le altre regioni meridionali temperature minime aumento massime in calole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa