Meteo Roma del 07-11-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile con Ampi spazi di sereno possibili foschie o nebbie sulla pianura padana al pomeriggio in serata è previsto un aumento della nuvolosità e settori occidentali con possibili pioviggini Nella notte tra Piemonte e Liguria al centro giornata del tutto soleggiata al mattino al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutte le zone in serata è atteso un incremento della copertura nuvolosa sulla Toscana ma senza fenomeni associati al sud Mary abbracciato dal tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino tra isole maggiori Puglia e campagna nel pomeriggio non si verificheranno variazioni di rilievo in serata ancora a cieli sereni su tutti i settori poco nuvolosi sulla Sardegna temperature in lieve calo nei valori minimi generalmente stazionarie nei valori massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa