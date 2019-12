Meteo Roma del 07-12-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo stabile per gran parte della giornata ma con Cieli nuvolosi o molto nuvolosi nebbie e nubi basse possibili sulla pianura padana e sulle coste adriatiche per gran parte della giornata locali deboli piogge non escluse sulla Liguria al centro Italia nuvolosità in transito per gran parte della giornata tratti anche compatta ma senza fenomeni di rilievo asso di Salvo deboli piogge su Toscana Lazio tra l’azione alla notte ancora piogge intermittenti su Toscana Umbria e Lazio al Sud Italia tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio non transito a Sternatia schiarite più ampie sui settori adriatici deboli piogge possibili sulla campagna e poi anche sulla Sicilia specie tra la sera la notte temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che inmassimi da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa