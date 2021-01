Meteo Roma del 08-01-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al Nord impostabile ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori locali piogge non escluse sulla Liguria occidentale e con neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota al centro giorno con tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio a tratti anche compatta deboli piogge e possibili tra Toscana e Lazio specie lungo le coste al sud tempo instabile al mattino con piogge e soprattutto su Campania Basilicata e Puglia fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio e poi in serata ad esclusione della Sicilia della Calabria meridionale temperature minime e massime in calo al centro-nord elevamento all’estremo Sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa