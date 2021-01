Meteo Roma del 08-01-2021 ore 19:15

meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi compatte più regolare in Trentino Veneto e Friuli al pomeriggio ancora tempo asciutto ma uggioso sul settentrione in serata non sono previste variazioni di rilievo con deboli nevicate nella notte in Emilia dai 200 al centro giornata all’insegna dell’instabilità con deboli piogge al mattino sui settori tirrenici Nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno alle altre regioni più asciutto sulla Toscana in serata maltempo diffuso con nevicate nella notte sulla Toscana dai 300-400 metri di quota al sud forte maltempo al mattino sulla Sardegna altrove deboli precipitazioni con Cieli coperti al pomeriggio nubifragi su Campania Basilicata e Puglia meno pioggia sulle altre zone in serata non si verificano variazioni migliori nottata tra Sicilia e Calabria temperature minime in lieve calo al centro-sud e incremento sulle Isole maggiori al nordin generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa