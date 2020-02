Meteo Roma del 08-02-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al Nord nuvolosità in transito ma senza fenomeni associati Salvo deboli piogge sulla Liguria al centro sulle regioni nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto non riuscirà più consistente pomeriggio sulle regioni tirreniche makono più vicini solo sulla Toscana al sud tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare solo deboli locali piogge sulla Sardegna occidentale temperature in generale aumento segnalatori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

