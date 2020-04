Meteo Roma del 08-04-2020 ore 06:10

meteo hai trovato il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al noi avremo un’altra giornata all’insegna del bel tempo cieli sereni al mattino giusto qualche corpo nuvoloso in transito al pomeriggio sulle Alpi senza fenomeni associati nel tempo il sole anche al centro Italia da segnalare tanto delle nubi irregolari in rapido sviluppo al pomeriggio sull’Appennino abruzzese sul basso Lazio senza precipitazioni associate al sud e sulle Isole cieli sereni o poco nuvolosi dalle note di instabilità al pomeriggio sulle zone interne di Sicilia compravi temporali ampie schiarite e tempo asciutto altrove temperature stazionarie o in lieve aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

