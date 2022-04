Meteo Roma del 08-04-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord a un attimo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi con neve oltre 1000 2000 e 2000 200 m nessuna variazione altrove in serata precipitazioni sparse sui settori Alpini e prealpini con neve oltre 2000 m variabilità asciutto altrove Salvo isolati fenomeni Liguria di levante al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con UV sparse sul versante tirrenico e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi no qui addensamenti sui settori interni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco o regolarmente nuvolosi al sud a tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli soleggiati su tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto concedi Però più sereno o poco nuvolosotemperature minime stazionarie allevamento al centro nord stabile o lieve calo al sud e sulle Isole massimo in generale le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa