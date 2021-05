Meteo Roma del 08-05-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo al mattino con velocità variabile in pianura padana e sereno altrove pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi su tutte le regioni in serata cieli sereni e parzialmente nuvolosi su Valle d’Aosta Piemonte e Liguria di Ponente al centro un tempo stabile con cieli sereni nuvolosità variabile sulle regioni adriatiche locali piogge nelle zone interne per lazio-abruzzo nelle ore pomeridiane migliore in serata al sud tempo instabile con Cieli parzialmente nuvolosi sulle regioni peninsulari e sereni sulle Isole maggiori nessuna variazione nel pomeriggio cieli sereni ovunque in serata temperature minime e massime stazionarie le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

