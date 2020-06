Meteo Roma del 08-06-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord dal maltempo diffuso su tutte le regioni eccetto in Emilia Romagna temporali piogge pomeriggio precipitazioni in ulteriore intensificazione ovunque e possibili nubifragi in serata ancora forte mal di fuse intense su tutte le regioni al centro al mattino cieli poco nuvolosi o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio fenomeni sui settori interni di Toscana viabilità asciutto altrove in serata precipitazioni sparse su tutte le regioni centro sulla Costa Adriatica al sud e sulle isole al mattino cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio peggiora sulla Sardegna deboli piogge nel sud della regione più schiarite altrove in serata precipitazioni sparse sulla Sardegna cieli irregolarmente nuvolosi altrove senza se noitemperature minime in aumento massime in calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa