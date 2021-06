Meteo Roma del 08-06-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al volo Sita compatta al mattino su Liguria Emilia Romagna e Triveneto con deboli piogge associate variabilità assoluta altro e peggiora Nel corso delle ore pomeridiane con temporali diffusi su tutte le regioni in serata residui fenomeni sulla vino localmente ancora intensi sul Piemonte fenomeni graduale esaurimento della notte al centro al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia tra Toscana e Abruzzo forte instabilità al pomeriggio con rovesci e temporali piaciuto sulle coste toscane in serata migliore sulle regioni centrali con residue precipitazioni Tra Appennino basso Lazio e Toscana al sud tempo instabile al mattino sulle regioni peninsulari con piogge nuvolosità irregolare e sereno sulle Isole maggiori e pomeriggio instabilità sui medesimi settori con fenomeni fisici qui sulla Puglia ancora stabile su Sicilia Sardegna fenomeni in attenuazione in serata con pioggia ancora su Campania Basilicata e Calabria temperature minimein calo massime rialzo su regioni centrali Triveneto stabile in diminuzione altro le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

