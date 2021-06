Meteo Roma del 08-06-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino impostabile con cieli sereni o poco nuvolosi pioggia isolate sull’Appennino peggiora Nel corso delle ore pomeridiane con pioggia su Liguria ad Arco Alpino e Prealpino con locali rovesci e temporali migliore in serata con Cieli poco nuvolosi e tempo asciutto al centro stabile al mattino con Cieli poco nuvolosi locali densamente sui settori appenninici nel pomeriggio pioggia lungo la fascia Costiera sulla costiera del terreno e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo variabilità al sud altrove in serata allora sulle regioni centrali con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni al mattino cieli nuvolosi con piogge su basta Campania Calabria e litorale settentrionale della Sicilia variabilità asciutto altrove al pomeriggio piogge su tutte le regioni tirreniche la Sicilia la Costa orientale della Sardegna asciutto sul versante Adriatico concedi per lo più sereni migliore in serata con Cherry sereni o poco nuvolosi temperature minime stazionarie in calo massime in generale aumento in campo sulle Isole maggiole previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

