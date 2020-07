Meteo Roma del 08-07-2020 ore 19:15

meteo Henri trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sulle pianure qualche addensamento in più atteso sulle Alpi centro-orientali con possibilità di locali a Pozzuoli tra pomeriggio e sera al centro bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata al pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni sonori legati sulle aree interne dell’Abruzzo al sud significativa su tutti i settori con nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma senza precipitazioni temperature leggero Vento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa