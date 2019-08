Meteo Roma del 08-08-2019 ore 06:10

meteo trovati dalla redazione per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali in arrivo Specialmente al pomeriggio su Alpi Prealpi e alte pianure di Piemonte Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia tempo stabile solo in Romagna esaurimento dei fenomeni nottata altrimenti la giornata stabile ma non sempre soleggiata non è stratificata in transito Special pomeriggio su Toscana Umbria e Lazio al sud sole prevalente sia il mattino che il favolosi anche in serata e cerpen Sardinia con Ubi più consistenti meno temperature in aumento sia nei valori minimi tempo di macchine al Centro Sud al nord previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.itmeteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa