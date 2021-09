Meteo Roma del 08-09-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nuove al nord ovest al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori Alpini nessuna versione altrove in serata preside più sulle Alpi occidentali sereno o poco nuvoloso sul resto del nord al centro al mattino tempo asciutto con Cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo al pomeriggio a te 0esce temporali nelle zone interne Abruzzo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi migliore serata con Celi completamente sereni al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti isola Sardegna Instabili attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania Basilicata Calabria Sicilia e sui rilievi della Sardegna asciutto sugli altri settori tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperaturamassime stabilimento al centro nord stazionarie o in lieve calo al sud e sulle Isole le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa