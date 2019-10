Meteo Roma del 08-10-2019 ore 06:10

meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia tempo stabile per tutta la giornata non sono attese precipitazioni di rilievo nubi in transito a tratti anche compatte nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso in serata in nottata tutti i settori al centro Italia stabilità con sole prevalente al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico cieli sereni su tutte le zone anche in serata e poi in nottata invece possibile acquazzoni e temporali specie su Calabria e Sicilia in esaurimento soltanto in serata tempo asciutto altrove con AB spazi di sereno e qualche nube sparsa soprattutto sull’Adriatico temperature minime in diminuzione le massime sono attese in leggero aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

