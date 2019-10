Meteo Roma del 08-10-2019 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo Bentrovati studio Roberta Frascarelli domani al nord tempo per lo più stabile con molte nubi in transito per lo più ai Bassi strati al mattino deboli piogge sono sul Liguria Alpi occidentali pomeriggio a fenomeni sparsi sualp di debole intensità pioggia anche in serata sulla Liguria Alpi e Prealpi al centro condizioni meteo stabili sole prevalente al mattino e chatto in Toscana con nubi irregolari in trance schiarite prevalenti anche al pomeriggio eccetto in Toscana con nubi anche compatte deboli piogge in serata su Toscana settentrionale asciutto altrove giornata per gran parte stabile e soleggiato Al Sud in Sicilia dove non si esclude la possibilità di pioggia e temporali sul settore meridionale orientale dell’isola però tutta Vieni attenuazione in serata temperature in aumento nelle minime in diminuzionefino al nord Italia previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

