Meteo Roma del 08-11-2019 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino residue piogge sulla Liguria in generale esaurimento nel corso della giornata più asciutto al nord-ovest e con Ampi spazi di sereno specie sul Piemonte Valle insalata locali piogge solo sulla Liguria al centro tempo a tratti instabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associato a piogge sparse specie su Toscana Umbria e Lazio locali in serata anche sull’abruzzo al sud maltempo con nuvolosità diffusa associata pioggia temporali per gran parte della giornata fenomeni più intensi su Campania Basilicata Calabria Puglia meridionale e Sicilia occidentale in serata ancora maltempo tra Campania e Basilicata migliora altrove temperature minime in calo al centronord Noventa al sud e massime in lieve diminuzione Comunque le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo.itmeteo

