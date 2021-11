Meteo Roma del 08-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità in transito durante la giornata sulle regioni settentrionali a tratti anche contatta con fenomeni associati soprattutto su Liguria Emilia Romagna e regioni di nord-est precipitazioni nel tra la Serena notte con residue piogge solo sulla Romagna al centro giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare in transito associato a piogge sparse generalmente di debole moderata intensità fenomeni più probabile su Marche e Abruzzo al sud tempo instabile perturbato sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali diffusi più intensi sulle Isole maggiori ancora maltempo in serata in nottata con precipitazioni diffuse più in campagna e Puglia settentrionale temperature minime stabili generalmente massime diminuzione su tutta la penisola e previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

