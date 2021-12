Meteo Roma del 08-12-2021 ore 06:10

meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino maltempo specie sulle regioni del nord ovest con piogge e temporali neve fino in pianura asciutto comodino via Nordest al pomeriggio fenomeni intensi su Romagna Veneto e Liguria ancora neve a bassa quota su tutti in serata precipitazione neve fino a quote molto basse su tutti i settori piogge intense su Veneto e Friuli per nomine in ruolo esaurimento nella notte al centro al mattino nuvolosità compatta su tutti i motori con più vicini sparse piogge più intense al nord della Toscana al pomeriggio ancora c’è ricoperti con precipitazioni più intense sulla fascia tirrenica tempo asciutto sulle coste adriatiche in serata pioggia e temporale in transito sulla Tia Umbria e Abruzzo neve intensa in Appennino in calo fino a quote basse di montagna nella notte al Sud e al mattino precipitazioni sparse sulla Sardegna con nuvolosità irregolare associata variableal pomeriggio pioggia e temporali sparsi sulla Sardegna e sulla campagna stabile altrove concedi poco irregolarmente nuvolosi in serata precipitazioni attese sul Campania Basilicata e Sardegna su quest’ultima la quota neve a 900-1000 metri temperature minime in rialzo al centro-nord in calo al sud Massimino mentre al centro-sud in diminuzione al nord le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa