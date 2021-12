Meteo Roma del 08-12-2021 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molte nuvole durante la giornata con precipitazioni sparse su Triveneto ed Emilia Romagna nevose fin verso i 305 metri generalmente più asciutto al nord-ovest serata e nottata tempo stabile su tutte le regioni con foschie o banchi di nebbia sulla Valpadana al centro giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare associata pioggia acquazzoni sparsi e oltre 1000 metri sui rilievi residui fenomeni in serata specie sui settori adriatici con le oltre i 700 metri migliora altrove al sud tempo instabile perturbato per tutta la giornata Quando avremo più temporali localmente anche intense specie su Campania Basilicata e Calabria graduale miglioramento tra la Serena notte a partire da Sardegna Molise campagna neve in calo fin verso il 900 1000 m temperature minime in caloe non mento al centro-sud massimo in generale diminuzione Salvo Unilever rialzo al nord-ovest le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa