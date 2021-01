Meteo Roma del 09-01-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo instabile con neve a quote molto basse in Emilia Romagna asciutto sugli altri settori con nuvolosità che però lascerà spazio ad ampie schiarite Centro Italia aggiornata con tempo instabile con Cieli nuvolosi associati a piogge ed acquazzoni diffusi neve a quote via via più basse su Toscana Umbria marche con fiocchi fino a 200 100 m entro la sera al Sud Italia sulle Isole maltempo per gran parte della giornata con fenomeni più intensi su Campania Puglia e Basilicata piaciuta altrove entro la sera peggioramenti su Calabria e Sicilia settentrionale temperature minime e massime stabili o in lieve calo al nord è in aumento al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

