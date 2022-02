Meteo Roma del 09-02-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con molte nubi specie sulla pianura padana isolate piogge tra Friuli Liguria al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con deboli nevicate sulle Alpi orientali in serata per Liguria e settori Alpini neve sulle Alpi oltre gli 800 1300 metri al centro al mattino tempo stabile con qualche addensamento sulle regioni adriatiche al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con Cherry sereni o poco nuvolosi in serata a te sono aumento della nuvolosità con deboli piogge sulla Toscana al sud Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni mi accontento asciutto velature in transito sulle Isole maggiori al pomeriggio locali aperture Tremoli Puglia pioviggini attesa in Campania in serata attese deboli precipitazioni sui settori tirrenici non sono previste variazioni di rilievo altrove temperature minime stazionarie o in calo al centro-nord in rialzo al sud massimo in generale cavouna flessione positiva al centro Le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

