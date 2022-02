meteo bene ritornate in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità alternate a schiarite più compatta su Pianura Padana e Liguria al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi su Liguria Pianura Padana e Triveneto perché pioggia nella notte in Friuli al centro al mattino qualche addensamento tra Toscana e Umbria sole prevalente altrove al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata Sirino condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di morosità in serata a Stir in condizioni di tempo stabile concerti per lo più sereni temperature minime genera l’evento massime stabili o in lieve calo al centro-nord in rialzo al meridione le previsioni del tempo su una cura il centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa