Meteo Roma del 09-03-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto al pomeriggio nuvolosità irregolare accidentali ampie schiarite su Trentino Veneto e Friuli in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche in Appennino con piogge sparse e fino a 100 metri asciutto altrove al pomeriggio insistono le precipitazioni sull’abruzzo cieli sereni o poco nuvolosi altrove tempo in deciso miglioramento in serata con qualche velatura in transito al sud Al mattino c’è poco o i regolarmente nuvolosi con deboli precipitazioni specie sulle regioni peninsulari Maggio riapertura e sulle Isole maggiori al pomeriggio instabilità più accentuata con neve in Appennino dai 300-500 metri di quota deboli piogge anche sulla Sicilia Orientale in serata residue precipitazioni su Molise Puglia Calabria Sicilia nevose fino a quote collinari temperature minime stabili anche al Centro Sud Indiail nord Massimo è generalmente stazionarie o in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

