Meteo Roma del 09-04-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve sulle Alpi dai 1300 1500 m serenos emilia-romagna Liguria al pomeriggio acquazzoni e temporali sul Triveneto ancora neve sui rilievi variabilità assoluta altrove in serata maltempo emilia-romagna e Veneto con neve in calo fin verso il 1000 m stabile altrove al centro al mattino tempo stabile con velocità medio-alta in transito sulle coste adriatiche pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare peggiora nella notte con pioggia nevicate dai 600-800 m su Marche e Abruzzo a sud tempo stabile al mattino con nubi sparse su Campania Molise Basilicata e Sardegna sereno altrove al pomeriggio nuvolosità in estensione sul resto del meridione soleggiato solo sulla Sicilia in serata ancora stabilità diffusairregolarmente nuvolosi su tutti i settori schiarite solo sulla Sardegna temperature minime in calo al centro nord stazionario diventò il sud massimi diminuzione su tutta la penisola la previsione del tempo è a cura del centro meteo italiano meteo

