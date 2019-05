Meteo Roma del 09-05-2019 ore 06:10

meteo dalla redazione nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi Nord peggiora nuovamente il tempo iniziare dalle regioni più occidentali prima pioggia in mattinata pioggia acquazzone in estensione al pomeriggio su tutte le regioni nevicate sulle Alpi oltre 1600 1900 metri di quota con accumuli abbondanti tra Valle d’Aosta Piemonte Lombardia al centro condizioni di tempo stabile fin dal mattino con Cieli poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito cieli nuvolosi Toscana possibili piogge solo sulla Versilia al sud giornata all’insegna del bel tempo anche spazi di sereno sia su settori peninsulari che su quelle insulari alternati sola qualche nube alta e stratificate in transito temperature in sensibile aumento il centro-sud stazionario del Nord previsioni a cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa