Meteo Roma del 09-05-2020 ore 19:15

meteo ritrovati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord nubi compatte con piogge sparse sul Liguria Alpi al mattino in nottata con fenomeni a tratti anche molto intensi al centro cieli nuvolosi con piogge sparse fenomeni in attenuazione nel corso della giornata con schiarite man mano più ampie nubi in aumento in serata o nottata al sud e sulle Isole maltempo in arrivo in Sardegna con fenomeni anche intensi in serata prevale in stabile sulle altre regioni con Cieli poco irregolarmente nuvolosi temperature in aumento i valori minimi in calo le massime previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa