Meteo Roma del 09-05-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino prevalenza di cieli soleggiati nel corso delle ore pomeridiane a te sono aumento dell’instabilità sui settori Alpini Appennino settentrionale nessuna variazione altrove in serata tempo nuovamente asciutto cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità diffusa al mattino con cieli sereni al pomeriggio attesi rovesci e temporali sulla dorsale appenninica asciutto su coste pianure in serata residue piogge in Abruzzo tempi mi trovi con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino nuvolosità irregolare tra Puglia e Sicilia con isolate pioggia e sereno o poco nuvoloso altrove marcata instabilità al pomeriggio con temporali anche intensi tra Calabria e Sicilia migliore insalata con tempo del tutto asciutto ed ampie schiarite temperature minime Stabilo neve calo Special settentrione al sud massimi Generali rialzo le previsioni del tempo sono a cura dimeteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa