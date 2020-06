Meteo Roma del 09-06-2020 ore 06:10

meteo ritrovati per il nuovo aggiornamento meteo in studio a Roberta Frascarelli oggi al nord al mattino molte nuvole su tutti i settori con pioggia acquazzoni starti più asciutti sulla Romagna pomeriggio tempo instabile su tutte le regioni con locali acquazzoni e temporali diffusi in serata ancora fenomeni su Alpi e regione di nordest tendenza a miglioramento altrove al centro al mattino molte nubi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati Salve ti piace tra Toscana e Umbria al pomeriggio aumento dell’instabilità con locali temporali in serata ancora pioggia su Toscana Umbria Abruzzo variabilità al sud altrove battute sulle isole al tempo in prevalenza stabile su tutte le regioni ma con nubi in transito al pomeriggio tempo instabile con pioggia e temporali sulle zone interne peninsulari e della Sicilia asciutto in Sardegnatempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime in calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa