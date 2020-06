Meteo Roma del 09-06-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli domani al nord al mattino nuvolosità irregolare con piogge acquazzoni su tutte le regioni eccetto sul Piemonte al pomeriggio ho tempo instabile pioggia e temporali sparsi in serata ancora piogge su Alpi e la Pianura di nord-est stabile altrove con nubi sparse e schiarite al centro al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge accetto sulle regioni adriatiche e pomeriggio maltempo con piogge sparse sui settori interni e localmente sulle coste tirreniche in serata tempo instabile su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino variabilità assoluta su tutte le regioni al pomeriggio tempo instabile con pioggia o temporali su Calabria Basilicata e Puglia nubi sparse e schiarite altrove in serata condizioni di tempo asciutto temperature minime massime stabili o in lieve calocura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

