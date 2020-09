Meteo Roma del 09-09-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni ma con nubi in transito fin dal mattino sulle regioni occidentali più soleggiato invece adesso da segnalare solo delle deboli locali piogge sulle Alpi piemontesi al centro atmosferiche su tutte le regioni del Centro Italia con Celi generalmente sereni o poco nuvolosi solo addensamenti nuvolosi più compatti in Appennino al pomeriggio al sud ennesima giornata all’insegna del bel tempo sia sulle regioni peninsulari e su quel insulari possibili piogge solo sulla Sardegna dal pomeriggio temperature in aumento le massime in calo le minime le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa